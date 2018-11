EsslingenDer TV Nellingen und der VfL Kirchheim treffen nur wenige Tage nach ihrem Duell im Bezirkspokal in der Liga erneut aufeinander.

Bezirksliga

Auf den TSV Deizisau wartet eine Pflichtaufgabe. Am Sonntag (14.30 Uhr) reist der TSV zum Schlusslicht FV 09 Nürtingen. „Wenn wir weiter oben mitmischen wollen, müssen wir drei Punkte holen“, sagt Spielleiter Thomas Stiehl. Doch er warnt: „Es wird nicht im Vorbeigehen klappen“, sagt Stiehl, auch wenn es auf dem Papier eine klare Sache ist.“

Zwei Duelle in vier Tagen. Dieses Schicksal ereilt die Teams des TV Nellingen und VfL Kirchheim. Nach dem Pokalduell am gestrigen Abend treten am