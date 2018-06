Fussball in der RegionIn der Fußball-Bezirksliga gewann der TSV Berkheim sein Gastspiel beim Tabellenschlusslicht TSV Obere Fils klar mit 3:1 (1:1). Damit stehen die Berkheimer auf Platz 13 der Tabelle und sind nun seit drei Spielen in Folge ohne Niederlage. Die Serie des TSV Deizisau reißt beim Gastspiel in Eislingen. Die Deizisauer mussten sich in der Nachspielzeit dem FC Eislingen mit 1:2 geschlagen geben. Der TV Nellingen feierte im Heimspiel gegen den TV Neidlingen einen wichtigen 1:0-Sieg im Abstiegskampf. Damit kletterten die Nellinger auf Platz elf der Tabelle.

RSK Esslingen –