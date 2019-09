EsslingenEtwa 500 Zuschauer bei einem Spiel der Fußball-Kreisliga-A – das gibt es nur selten. Das Derby des TV Unterboihingen gegen den TSV Wendlingen ist so ein Spiel. In der Bezirksliga treffen sich der TSV Deizisau und der FV Plochingen ebenfalls zum Derby. In der Kreisliga B nimmt es die beste Offensive mit der besten Defensive auf.

Landesliga

Der TSV Köngen macht eine schwere Phase durch, die Mannschaft von Trainer Mario Sinko ist mit nur einem Punkt Letzter. Da kommt es nicht gerade gelegen, dass der nächste Gegner am Samstag (15.30 Uhr) SC Geislingen heißt. Gegen den Tabellenzweiten müssen die Köngener vor allem die