EsslingenFür die Fußballer steht am Wochenende der letzte Spieltag vor der Winterpause an.

Bezirksliga

Eine „deutliche Leistungssteigerung“, erwartet Thomas Stiehl vom TSV Deizisau gegen die SF Dettingen/Teck (Sonntag, 14.30 Uhr). Nach der Niederlage am vergangenen Wochenende (1:2 gegen FV Neuhausen), bei der „wir alles vermissen haben lassen, was es zu vermissen gibt“, will der Spielleiter eine Trotzreaktion sehen. Fehlen werden Marcel Mozer (krank) und Marius Ruoff (beruflich verhindert).

Kreisliga A

Für den TSV Deizisau II gibt es gegen Tabellenführer FV Plochingen am Sonntag (12 Uhr) nichts zu holen. TSV-Spielleiter Thomas Stiehl wird