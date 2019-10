EsslingenDer TSV Deizisau verpasste in der Fußball-Bezirksliga gegen den FTSV Kuchen eine perfekte Woche mit drei Siegen und Tabellenplatz eins. Nach den Siegen beim 1. FC Eislingen und gegen den TSV Neckartailfingen am Donnerstag unterlagen die Deizisauer überraschend dem Tabellenvorletzten FTSV Kuchen mit 2:3. „Wir waren nicht auf dem Platz, kein Vergleich zum Spiel unter der Woche. Unsere erste Chance war das 1:2 in der 61. Minute“, erklärte Deizisaus Spielleiter Thomas Stiehl. Der VfL Kirchheim gewann gegen den FV Vorwärts Faurndau mit 9:2 und führt die Tabelle nach neun Spielen mit 20 Punkten an. Der TSV Deizisau (19 Punkte, 9 Spiele) und der 1.