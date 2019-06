EsslingenDer FV Plochingen hat es geschafft! Beim TSV Wendlingen gewannen die Plochinger mit 5:2, sind damit Meister der Fußball-Kreisliga A (siehe Text Seite 20). Die Zweite des TSV Deizisau muss nach der 3:5-Heimniederlage gegen den TV Hochdorf und dem gleichzeitigen 2:1-Sieg der SG Eintracht Sirnau (siehe Spiel der Woche) in die Abstiegs-Relegation. Am Donnerstag treten die Deizisauer beim TSV Baltmannsweiler, dem Zweiten der Kreisliga B 1, an. Die Absteiger sind der GFV Odyssia Esslingen (siehe Spiel der Woche) und der Türk. SV Ebersbach. Der Torschützenkönig kommt von der SG Eintracht Sirnau, hat 25 Mal getroffen und heißt Joshua