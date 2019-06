AltbachVorbei sind die Aufstiegsträume der Fußballer des TSV Baltmannsweiler in die Kreisliga A . Im Halbfinale der Relegation unterlagen sie dem TSV Deizisau II am Donnerstagabend auf dem Gelände des SC Altbach mit 0:3 und spielen somit auch in der kommenden Saison in der Kreisliga B, Staffel 1. Der TSVD II hat mit dem Sieg das Endspiel um den Klassenverbleib in der Kreisliga A klar gemacht. Dieses findet am kommenden Donnerstag, 20. Juni (15 Uhr), gegen den TV Nellingen II, Zweiter der Kreisliga B, Staffel 2, in Ebersbach statt.

Die abstiegsbedrohten Deizisauer zeigten von Beginn an den Klassenunterschied zu den Männern vom Schurwald auf und