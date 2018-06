Anzeige

EsslingenIn den Spielen der Fußball-Bezirksliga besiegte der TV Nellingen die SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang deutlich mit 5:1. Überraschend verlor der TSV Deizisau zuhause gegen den Tabellendreizehnten FTSV Kuchen mit 0:2. Der FV Neuhausen unterlag beim Tabellenführer Geislingen nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte mit 2:4. Der bereits als Absteiger feststehende TSV Berkheim verlor auch am letzten Spieltag in Neckartailfingen.

SC Geislingen – FV Neuhausen4:2

Die erste Hälfte des Spiels war ausgeglichen. Marcel Mädel erzielte in der 15. Minute den Führungstreffer für den SC. In der 33. Minute glich Patrick Werner zum 1:1 aus. Geislingen war nach der Pause das stärkere Team. Gleich zu Beginn schoss Marcel Mettang das 2:1 (46.) und in der 50. Minute erhöhte Pascal Volk auf 3:1. Der Neuhausener Josip Colic erzielte drei Minuten zwar später den Anschlusstreffer, Geislingen blieb aber überlegen. In der 75. Minute schoss Sven Sommez das Tor zum 4:2-Endstand.

TSV Deizisau – FTSV Kuchen0:2

Einen Überraschungssieg landete der Tabellendreizehnte FTSV Kuchen beim Tabellendritten TSV Deizisau. Deizisau erwischte einen schlechten Tag und so traf Tom Vetter in der 21. Minute zum 1:0 für Kuchen. Die Deizisauer versuchten zwar den Ausgleich zu erzielen, spielten aber unter ihren Möglichkeiten. So fiel in der 64. Minute das letztendlich verdiente 2:0 für Kuchen durch einen Schuss von Alexander Ignatiev.

TSV RSK Esslingen – 1. FC Donzdorf0:2

Für beide Mannschaften ging es im letzten Saisonspiel um nichts mehr. Der TSV RSK Esslingen hatte den Klassenverbleib bereits in der Tasche und der 1.FC Donzdorf konnte im Kampf um den Relegationsplatz auch nichts mehr erreichen. So entwickelte sich ein lauer Sommerkick. Tim Schraml traf in der 36. Minute zur Führung für die Gäste. Insgesamt war Donzdorf das Team mit der reiferen Spielanlage. Timo Leicht traf in der 90. Minute zum 2:0-Endstand für Donzdorf.

SGEH – TV Nellingen1:5

Die Anfangsphase war ausgeglichen, beide Mannschaften hatten gute Tormöglichkeiten. Dennoch ging der TV Nellingen in der 44. Minute durch Emre Kalender in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Ibrahim Njie und Alphonse Ndolumingo auf 3:0 für Nellingen (54./58.). Erkenbrechtsweiler-Hochwangs Cosimo Attorre verkürzte in der 68. Minute auf 1:3. Alexander Fregien stellte in der 76. Minute den Drei-Tore-Abstand wieder her. Ömer Cakir setzte in der 82. Minute den Schlusspunkt unter einen verdienten Sieg für den TVN.

Neckartailfingen – TSV Berkheim 2:1

Der TSV Neckartailfingen tat sich gegen den Absteiger aus Berkheim schwer. Durch den 2:1-Sieg haben sich die Neckartailfinger auf einen Nichtabstiegsplatz gerettet. Dem 1:0 durch Moritz Krasser (31.) folgte der Ausgleich für Berkheim durch Sven Feldmann. Den für die Neckartailfinger so wichtigen Siegtreffer erzielte Patrick Siegert in der 55. Minute.red