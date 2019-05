Esslingen Günter Töpfer, der Sportvorstand des VfB Oberesslingen/Zell, hatte es vermutet: ?Der Hunger auf den EZ-Pokal ist groß.? Tatsächlich hat es nach dem Beginn der Anmeldephase nicht lange gedauert und das Feld der Traditionsveranstaltung war voll. Der EZ-Pokal findet in diesem Jahr vom 31.?Juli bis 3. August auf dem Sportgelände in Zell zum 40.?Mal statt, wird vom VfBO ausgerichtet und von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen unterstützt.



Nach drei Jahren Turnierpause kämpfen 16 Mannschaften an den vier Turniertagen um den Sieg und alles ist dabei, was in der Fußball-Region Rang und Namen hat: Alle sechs Bezirksliga-Teams haben gemeldet, wobei der momentane Zweite TSV Köngen ja noch die Chance hat, bis zum Turnierbeginn Landesligist zu sein. Und der FV Plochingen hat als Spitzenreiter der Kreisliga A beste Chancen, in den Kreis der Bezirksligisten aufzusteigen.



Titelverteidiger ist der TSV Denkendorf, der im Jahr 2015 auf dem Gelände des TSV Deizisau das Endspiel gegen den Ligakonkurrenten TSV RSK Esslingen mit 3:0 gewann. Die damaligen Finalisten schweben im Moment in Abstiegsgefahr, wobei die Denkendorfer deutlich bessere Chancen auf den Klassenverbleib haben. Neu dabei und mit Sicherheit ebenfalls hoch motiviert ist der FC Esslingen, der gerade in der Kreisliga B durchstartet.



In Kürze werden die vier Gruppen ausgelost. Wie vor vier Jahren erstmals wird von Mittwoch bis Samstag gespielt, wobei der Spielplan insofern modifiziert wird, als dass der Samstag entzerrt und ganz den K.o.-Spielen vorbehalten sein wird. Die Gruppenspiele werden an den drei Tagen davor ausgetragen.