Esslingen (red) - Die C-Junioren des FC Esslingen holten in der Fußball-Landesstaffel beim VfL Kirchheim ein 2:2 (2:1)-Unentschieden. Mit diesem Punktgewinn haben die Esslinger nunmehr 24 Punkte auf ihrem Konto und stehen weiterhin auf dem 2. Tabellenplatz hinter dem souveränen Spitzenreiter VfR Aalen.

Den Führungstreffer der Esslinger durch Noah Schadt in der 1. Minute glich Noah Adjede in der 9. Minute aus. Zur erneuten FCE- Führung traf in der 25. Minute Baris Islak. Der 2:2-Ausgleichstreffer fiel in der 65. Minute, wiederum durch Noah Adjede.