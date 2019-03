Deizisau Zum dritten Mal in Folge kommt der TSV Deizisau in der Fußball-Bezirksliga über ein Unentschieden nicht hinaus. Nach einem 3:3 gegen den TSV Neckartailfingen und einem 0:0 gegen den TSV RSK Esslingen an den vergangenen zwei Spieltagen reichte es auch gegen den 1. FC Donzdorf nur zu einem 2:2 (1:1). Das Unentschieden bringt beide Mannschaften aber nicht weiter. Der Abstand auf die Tabellenspitze vergrößert sich, zumal die beiden Führenden in der Tabelle ihre Spiele jeweils gewonnen haben. „Natürlich hätten wir heute gerne gewonnen und drei Punkte mitgenommen, aber wir haben uns in den ersten 30 Minuten schwer getan, ins Spiel zu kommen.