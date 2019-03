Kreis Esslingen Die Winterpause liegt schon wieder einige Wochen zurück, allmählich wird es spannend in den regionalen Fußballklassen. Während der TSV Deizisau in der Bezirksliga Punkte im Aufstiegskampf benötigt, geht es beim TSV Denkendorf und dem TSV RSK Esslingen in derselben Liga ums Überleben. Davon kann auch der TSV Berkheim in der Kreisliga A ein Lied singen. Aktuell steht der TSV auf dem Abstiegsrelegationsplatz, jetzt wartet der VfB Oberesslingen/Zell.

Bezirksliga

Wenn am Sonntag (15.30 Uhr) der TSV Deizisau (3.) auf den 1. FC Donzdorf (4.) trifft, dann rechnet Deizisaus Spielleiter Thomas Stiehl mit einem interessanten Verfolgerduell.