EsslingenIn der Fußball-Bezirksliga steigt der TSV Berkheim nach nur einer Saison wieder in die Kreisliga A ab. Ein Verbleib ist nicht mehr zu schaffen. Trotz eines knappen 1:0-Siegs macht Deizisau zwei Tabellenplätze gut und steht nun auf Platz sechs.

Oberensingen – Neuhausen4:0

Sowohl der FV Neuhausen als auch der Tabellenzweite TSV Oberensingen hatten einige Torchancen, konnten diese aber nicht nutzen. Kurz vor dem Pausenpfiff war es Alex König, der Oberensingen in Führung brachte (46.). In der zweiten Hälfte hatte Oberensingen mehr Spielanteile. In der 74. Minute erhöhte Gazi Boylu auf 2:0. Frieder