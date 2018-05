EsslingenFür den TSV Berkheim ging es im Spiel der Fußball-Bezirksliga gegen den TSV RSK Esslingen um alles. Rein rechnerisch ist natürlich noch alles drin im Kampf um den Klassenverbleib, dennoch ist das 2:2 (2:0)-Unentschieden zu wenig.

„Wir waren in Durchgang zwei etwas verunsichert und haben unsere Chancen nicht konsequent genutzt“, resümiert der Berkheimer Trainer Reiner Leibbrand. RSK-Cotrainer Florian Burkhardt fand nach dem Spiel versöhnliche Worte: „Die Mannschaft hat wie so oft in dieser Saison Moral gezeigt und ist nach einem Rückstand wieder zurückgekommen. Dennoch schmerzt die Niederlage, weil wir in der Schlussphase unsere Chancen