BaltmannsweilerDer FC Esslingen hat es vollbracht: Der Aufstieg aus der Fußball Kreisliga B, Staffel 1, ist in trockenen Tüchern. Im Spitzenspiel gegen den TSV Baltmannsweiler setzten sich die Esslinger mit 6:1 (3:0) durch und haben damit ihr Saisonziel erreicht, in der Premierensaison gleich den Sprung in die Kreisliga A zu schaffen. In einer erfolgreichen Spielzeit stellt lediglich das Aus im Pokal gegen den ASV Aichwald einen kleinen Makel dar.

