KöngenSchritt für Schritt pirschen sich die Landesliga-Fußballer des TSV Köngen in Richtung Klassenverbleib. Noch sind sie lange nicht am Ziel. Vier Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz aber nur noch zwei und auf einen sicheren Rang drei Punkte – „nur“ in Bezug auf die fast aussichtslos erscheinende Situation noch vor ein paar Wochen. Beim 4:1 (3:0)-Sieg gegen den TSV Blaustein jedenfalls zeigten die Köngener, dass sie noch an die Rettung glauben und dass sie alles dafür tun werden.

„Es war ein Spieltag, an dem es für uns gelaufen ist“, sagte Köngens Sportlicher Leiter Joachim Dienelt mit Blick auf die