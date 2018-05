EsslingenDurch einen souveränen 6:0-Sieg gegen TV Nellingen II bleibt der TSV Denkendorf Tabellenführer in der Fußball-Kreisliga A, dicht gefolgt vom ASV Aichwald. Der ASV gewann auswärts bei 1845 Esslingen ebenfalls deutlich mit 5:0. Definitv abgestiegen ist der TSV Baltmannsweiler, der in Harthausen mit 0:1 verlor. Nur noch theoretische Chancen auf den Klassenverbleib hat der TB Ruit nach dem 1:2 in Wernau.

Denkendorf – Nellingen II6:0

Einen deutlichen Sieg erzielte der TSV Denkendorf im Spiel gegen die zweite Mannschaft des TV Nellingen. In der 8. Minute verwandelte Hendrik Gil einen Foulelfmeter zum