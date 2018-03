Reichenbach (red) - Beim Trainingsauftakt des Fußball-Bezirksligisten VfB Reichenbach hat A-Lizenz-Inhaber Fatih Bagdatli die Verantwortung für die sportliche Entwicklung übernommen. Der 35-jährige Trainer weist eine interessante fußballerische Karriere auf: Er spielte in seiner Heimat im Odenwald in mehreren Landesliga- und Verbandsliga-Mannschaften sowie in der Oberliga Baden-Württemberg beim VfR Heilbronn. Seit seinem Umzug in den Mittleren Neckarraum war Bagdatli Spieler des Landesligisten TuS Metzingen, danach Spielertrainer beim TV Hochdorf und in der Saison 2014/2015 Co-Trainer beim TSV Deizisau.

Das erste Punktspiel unter