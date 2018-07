Auswechslungen ohne Qualitätsverlust

Der TSV Oberensingen überzeugt mit ausgeglichenem Kader und feiert den langersehnten Aufstieg in die Bezirksliga - Eine Meisterfeier allein reicht nicht

Nürtingen - Souverän haben sich die Fußballer des TSV Oberensingen den Titel in der Kreisliga A gesichert. Bereits drei Spieltage vor dem Saisonende feierte das Team den langersehnten Aufstieg in die Bezirksliga - zuletzt spielten die Oberensinger vor über 35 Jahren in dieser Spielklasse.