WendlingenDoublesieger, Doublesieger! Hey, Hey!“ schallte es in Wendlingen über den Fußballplatz. Die Frauen des TB Ruit haben sich mit einem 2:1 nach Verlängerung gegen den TSV Deizisau im Finale durchgesetzt und den Bezirkspokal gewonnen. „Es war eine klasse Mannschaftsleistung“, lobte Trainerin Annika Rauch das Team, das sich bereits die Meisterschaft in der Bezirksliga gesichert hatte.

Von einem Klassenunterschied zu den bereits in der Regionenliga spielenden Deizisauerinnen war von Anfang an nichts zu sehen. Ruit übte Druck aus und ging bereits in der 8. Minute nach einem Freistoß in Führung: Janina Schmid kam vor der herauseilenden Alexandra