EsslingenIn der Fußball Kreisliga A bleibt Aufsteiger TV Hochdorf nach dem deutlichen 6:1-Sieg gegen Odyssia Esslingen ungeschlagen. Gleichfalls mit 6:1 besiegte der FV Plochingen den TSV Deizisau II. Der ASV Aichwald gewann beim VfB Reichenbach mit 3:2.

Eintr. Sirnau – TSV Köngen II 5:2

In der 8. Minute ging Sirnau durch Joshua Senne in Führung. Maximilian Perret erhöhte auf 2:0 (14.), Andreas Lehner traf in der 40. Minute zum 3:0. Gleich nach der Pause erzielte Laurin Gschwendtner das 4:0 (46.). Durch zwei Treffer von Daniel Zimmermann kam der TSV auf 2:4 (48., 56.) heran. In der 70. Minute