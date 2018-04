PlochingenVor dem Spiel in der Fußball-Kreisliga A zwischen dem FV Plochingen und dem ASV Aichwald wurde Kapitän Michael Bösler für sein 500. Spiel für die Plochinger geehrt. Zu feiern gab es für den FVP nach Spielende jedoch nichts.

„Es fällt mir schwer, das in Worte zu fassen. In der ersten Hälfte hatten wir genug Chancen, machen aber den Sack nicht zu. Zu Beginn der zweiten Hälfte haben wir etwas nachgelassen, kamen dann aber wieder besser ins Spiel. Der Knackpunkt war am Ende, dass wir bei den Standardsituationen nicht gut verteidigt haben“, sagte Plochingens Trainer Thomas Stumpp konsterniert.

Sein Aichwalder Kollege Jan Singer war