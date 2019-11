AichwaldDer ASV Aichwald wurde seiner Favoritenrolle gerecht und siegte in der Begegnung der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1, gegen die SG Eintracht Sirnau mit 5:1 Der ASV bleibt damit seit acht Spielen ungeschlagen.

Von Beginn an waren die Aichwalder die spielerisch überlegene Mannschaft. Mit guten Kombinationen und sehenswerten Spielzügen spielten sie druckvoll nach vorne und ließen dem Gegner nur wenig Raum. In den ersten 25 Minuten erarbeitete sich der ASV einige Top-Torchancen, konnte den Ball aber nicht im Tor unterbringen. Sebastian Beil versenkte dann in der 28. Minute den Ball zum 1:0 Führungstreffer im Sirnauer Tor. Die Sirnauer