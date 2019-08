AichwaldRegen und starke Windböen: Nicht unbedingt Wetterbedingungen, bei denen man das Haus verlässt. Jan Singer, Trainer des ASV Aichwald aus der Fußball-Kreisliga A, hat es am Mittwochabend dennoch getan, um sich den potenziellen Gegner für die 2. Runde des WFV-Pokals an diesem Samstag (15.30 Uhr) anzuschauen.

In der Köngener Fuchsgrube traf der dort ansässige TSV auf den Landesligisten SC Stammheim. „Das war schon ein starkes Niveau, beide Mannschaften haben eine extrem hohe Einzelqualität“, lobt Singer die Teams. Durchgesetzt haben sich am Ende mit 2:1 die Stammheimer, die nun am Samstag in Aichwald zu Gast sind.

„Wir gehen als klarer