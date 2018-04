PlochingenNervenkitzel pur in der Fußball-Kreisliga-A: Acht Spieltage vor Saisonende können sich noch neun Mannschaften Hoffnungen auf einen Aufstiegsplatz machen. Aussichtsreiche Chancen haben dabei vor allem der FV Plochingen und der ASV Aichwald, die am Sonntag (15 Uhr) auf dem Pfostenberg zum Spitzenspiel aufeinandertreffen.

Vor einigen Wochen hätte die Plochinger wohl keiner mehr ernsthaft auf der Rechnung gehabt im Kampf um die Meisterschaft. Nach zuletzt jedoch fünf Siegen in Folge mogelte sich die Elf von Trainer Thomas Stumpp klammheimlich auf den vierten Tabellenplatz und liegt so in direkter Schlagdistanz zur Tabellenspitze. „Dieses