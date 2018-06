EsslingenAm Samstag und Sonntag fallen die letzten Entscheidungen in dieser Fußball-Saison. Die abschließenden Relegationsspiele stehen auf dem Programm. Der TSV Köngen kämpft am Sonntag (15 Uhr) gegen den TSV Oberensingen um den Verbleib in der Landesliga. Der VfB Oberesslingen/Zell will zur gleichen Zeit gegen den FTSV Kuchen den Sprung in die Bezirksliga schaffen, und der TSV Deizisau II will am Samstag (16 Uhr) gegen die SV 1845 Esslingen den Aufstieg in die Kreisliga A perfekt machen.

Relegation zur Landesliga

Es ist das Spiel, das sich alle Beteiligten beimLandesligisten TSV Köngen monatelang gewünscht haben – obwohl im letzten Punktspiel