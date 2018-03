EsslingenDass der ASV Aichwald an guten Tagen jeder Mannschaft ein Bein stellen kann, wusste die Konkurrenz in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1, bereits seit einigen Jahren. Doch in der laufenden Saison schafft es die Elf von Trainer Marwan Obeide erstmals, ihre starken Leistungen konstant auf den Platz zu bringen. Dementsprechend verdient liegt der ASV vor diesem 16. Spieltag und dem Duell mit der TSG Esslingen auf dem zweiten Tabellenplatz. „Unerwartet ist das in diesem Ausmaß und mit Blick auf die ambitionierten Konkurrenten vielleicht schon ein wenig, aber überrascht sind wir davon wiederum auch nicht. Wir wissen schon, was wir können“, freut sich