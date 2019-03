Kreis Esslingen Fast zwei Monate ist es schon her, seitdem der FC Bayern München mit einem 3:1-Erfolg gegen 1899 Hoffenheim in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga gestartet ist und damit die Winterpause beendet hat. Zuvor hatte in Deutschlands Eliteklasse vier Wochen der Ball geruht. Auch in den Fußballklassen der Region herrschte Stillstand. Mit dem feinen Unterschied, dass die Winterpause hier etwas länger dauerte. Der fehlenden Rasenheizung, die für alle Bundes- und Zweitligisten seit der Saison 2007/2008 verpflichtend ist, sei Dank. An der Vorfreude auf die Rückrunde ändert die längere Pause allerdings nichts – die ist bei den Vereinen der Region