EsslingenAn Nachbarschaftsduellen wird es in dieser Bezirksliga-Saison nicht mangeln – und darauf freuen sich die Fußballer der Region. Den Derby-Auftakt machen der TSV Deizisau und der FV Neuhausen am ersten Spieltag am 19. August. Auch das Absteigerduell TSV Köngen gegen 1. FC Frickenhausen verspricht gleich zum Start ein spannendes Duell. Die Trainer sind sich einig, dass ein konkreter Platz als Saisonziel nicht taugt.

TSV Köngen

Nach sieben Jahren Landesliga musste Köngen den schmerzlichen Gang in die Bezirksliga antreten. Im entscheidenden Relegationsspiel unterlag das Team dem TSV Oberensingen mit 1:2 nach Verlängerung. Doch es kam noch