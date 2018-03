EslingenRichtungsweisendes Aufeinandertreffen im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga zwischen dem TSV Berkheim und dem TV Nellingen (Sonntag, 15 Uhr): Zwar trennt die beiden Teams nur ein Punkt voneinander, der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt jedoch hingegen bereits vier beziehungsweise fünf Zähler. Wer also in den kommenden Wochen nochmals aktiv im Kampf um den Klassenverbleib mitmischen möchte, steht in diesem brisanten Derby besonders unter Zugzwang. Peter Hirma, Pressewart des TVN, ist angesichts des überraschenden Punktgewinns bei Aufstiegsaspirant SG Erkenbrechtsweiler/Hochwang zum Rückrundenauftakt positiv gestimmt: „Das hat uns einen