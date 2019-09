EsslingenDer gut gestartete Bezirksliga-Aufsteiger FV Plochingen fand am 5. Spieltag im Meisterschafts-Mitfavoriten VfL Kirchheim seinen Meister und verlor mit 0:4. Die Kirchheimer führten bereits zur Halbzeit mit 3:0.

Der TV Nellingen machte beim punktlosen Tabellenletzten FTSV Kuchen keine Ausnahme und gewann wie in den letzten Aufeinandertreffen – diesmal mit 5:1. Zwar ging der FTSV in der 12. Minute in Führung, doch der TVN drehte die Partie durch einen Doppelschlag kurz vor der Pause. red

FV Plochingen – Kirchheim0:4

Tore:0:1 Colic (7.), 0:2 Trick (22./Eigentor),