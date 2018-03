„Wir wollen mit aller Macht da rein“

Für den VfB Stuttgart ist das Qualifikations-Match beim FC Timisoara „in nächster Zeit das wichtigste Spiel“

Stuttgart - So schnell waren die Gedanken selten bei der nächsten Aufgabe. „Wir müssen uns auf den FC Timisoara konzentrieren, das ist in nächster Zeit das wichtigste Spiel“, sagte Sami Khedira vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart wenige Minuten nach dem 4:2 gegen den SC Freiburg. Heute (20.45 Uhr/Sat.1) will der VfB im Qualifikations-Hinspiel in Rumänien den Grundstein legen, um im Rückspiel in acht Tagen den Einzug in die Champions League sicherzustellen.