OstfildernOft ist er der Erste. Wenn Peter Hirma aber am Donnerstag bis zum frühen Nachmittag immer noch nicht angerufen hat, um seine Einschätzung zum nächsten Spiel der Bezirksliga- und Kreisliga-B-Fußballer des TV Nellingen durchzugeben, macht sich die

EZ-Sportredaktion so langsam Sorgen. Ist er krank? Oder hat Nellingen spielfrei? Das ist dann meistens die Lösung. Denn ob Spielbericht am Sonntag, „Nachspiel“ am Montag oder Vorschau am Donnerstag – „Pit“ Hirma ruft immer an. Und das seit unzähligen Jahren. Immer sachlich, immer kompetent. Immer freundlich.

Hirma ist eine Nellinger Konstante. Das, was man ein Urgestein