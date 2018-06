„Ich hoffe, die Kabine steht noch“

Denkendorf nach Meisterschaft im Freudentaumel – Edmondo Malerba wird neuer Trainer in Baltmannsweiler

Der TSV Köngen hat es am letzten Spieltag gegen Bargau in der eigenen Hand. Mit einem Heimsieg würde sich der TSV ein weiteres Jahr in der Landesliga sichern.