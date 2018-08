EsslingenEs ist ein historischer Moment: Der 2011 als Talentförderverein für Jugendfußballerinnen und Jugendfußballer gegründete FC Esslingen steigt zu Beginn der Saison 2018/2019 mit einem Frauen- und einem Männerteam in den Erwachsenenfußball ein. Das erste Spiel der Männer in der Kreisliga B, Staffel 1, ist gleich ein Derby: Der FCE trifft am 19. August auf die SV 1845 Esslingen.

Der FCE hat große Ambitionen, der Einstieg in die unterste Liga soll der Beginn einer Erfolgsgeschichte sein. Der direkte Aufstieg in die Kreisliga A ist quasi ein Muss. Dementsprechend wurde der Kader zusammengestellt. Einige FCE-Fußballer haben sogar