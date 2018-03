Das Erreichen des Achtelfinales der Königsklasse würde zweifelsohne das angeschlagene Selbstvertrauen der Spieler aufpäppeln, was im Abstiegskampf eine wichtige Rolle spielen könnte. Der VfB hat zwar in der Champions League in dieser Saison noch kein Heimspiel gewonnen, doch „das wollen wir nachholen“, sagte Gross, der die defensiv eingestellten Rumänen mit „Überzeugung, Willenskraft, mentaler Stärke und viel Spielfreude“ bezwingen will. Dazu benötigen die Stuttgarter nach Ansicht des 55-jährigen Schweizers „Minimum zwei Tore“. Nach zwei Tagen im neuen Amt sprach Gross davon, dass es „Gründe dafür gibt, warum der