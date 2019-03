Esslingen Der TSV Berkheim sicherte sich mit einem Sieg gegen den VfB Oberesslingen/Zell in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1, wichtige Punkte im Abstiegskampf und steht nun vor den Abstiegsrängen. Der VfBO hingegen rutscht in der Tabelle um zwei Plätze auf Rang acht ab. „Das war heute ein Sieg der Mannschaft“, freute sich Doppeltorschütze und Vorbereiter Pascal Breuning, „wir haben alles umgesetzt, was wir vorhatten, haben Druck auf das Spiel bekommen und waren läuferisch sehr stark.“ Sein Trainer Patrick Bauer sah es genauso: „Heute haben wir unser Spiel durchgezogen und am Ende war es eine klare Sache, wir waren die überlegene Mannschaft. Wenn wir