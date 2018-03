Esslingen - Der TSV RSK Esslingen setzt sich in der Spitzengruppe der Fußball-Landesliga fest. Nach einem auch in dieser Höhe verdienten 3:0 (1:0)-Sieg gegen Mit-Aufsteiger TV Wiblingen steht die Mannschaft von der Katharinenlinde auf Platz zwei - und weiterhin nur zwei Punkte hinter dem 1. FC Heidenheim II. Das RSK-Trainergespann Thomas Köhrer und Michael Lattacher hatte vor der Partie ein großes Ziel ausgegeben: Hinten zu null. Und tatsächlich kassierten die Esslinger, die wegen ihres Verletzungspechs erneut nur einen 15-Mann-Kader aufbieten konnten, erstmals in dieser Saison kein