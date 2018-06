WernauUnterschiedlicher hätten die Stimmungsbilder nach Abpfiff des Relegationsspiels zur Fußball-Landesliga kaum sein können. Während die Fans der TSV Oberensingen die Gegengerade in knalliges Rot gehüllt hatten, lautstark sangen, fleißig Pyrotechnik abfackelten und den Aufstieg der Oberensinger Mannschaft in die Landesliga feierten, spendeten die grün gekleideten Anhänger des TSV Köngen auf der anderen Seite nur aufmunternden Beifall. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Anders als 2016, als die Köngener im Relegationsspiel den FV Senden noch mit 2:1 bezwungen hatten und in der Landesliga blieben, reichte es dieses Mal knapp nicht zum Klassenverbleib.