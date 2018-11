Deizisau - Wer im Raum Esslingen den bestmöglichen Lokalfußball sehen will, muss zum TSV Deizisau gehen - höher als der letzte verbliebene Landesligist der Region spielt hier kein Verein. Die Fußball-Abteilung der Deizisauer leitet seit genau zehn Jahren Franz Bingel. Unter der Regie des früheren langjährigen Frauen- und Jugendtrainers des TSV stieg die erste Mannschaft des Vereins von der Kreisliga A bis in die jetzige Spielklasse auf. Bingel ist optimistisch, dass das Landesliga-Team des TSV auch in dieser Saison den Klassenverbleib schafft und vertraut Trainer Tonio Pepe voll und ganz. „Eine Trainerdiskussion gibt es bei uns seit