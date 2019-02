Anzeige

Weil ein Trafo in der Neckarsporthalle einen Defekt hat, waren nicht alle Lichter an der Hallendecke funktionsfähig. Da die Ursache des Schadens nicht kurzfristig beseitigt werden konnte, mussten Zuschauer und Spieler mit weniger Helligkeit klarkommen. Die Begegnungen wurden jedoch nicht nachhaltig beeinträchtigt. Obwohl so mancher Trainer wünschte, dass seiner Mannschaft ein Licht aufgehen möge.