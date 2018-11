Anzeige

Esslingen So gut besetzt, das kann man ohne Übertreibung behaupten, war der EZ-Handball-Pokal wohl noch nie. Und einen passenderen Anlass könnte es für dieses Top-Turnier auch kaum geben. Denn die Traditionsveranstaltung, die wieder von Toto-Lotto und der Volksbank Esslingen unterstützt wird, feiert vom 4. bis 6. Januar 2019 in der Esslinger Neckarsporthalle 25. Geburtstag. Dazu kommt, dass der Ausrichter SG Hegensberg/Liebersbronn mit seinen beiden Stammvereinen TV Hegensberg und TV Liebersbronn 125-jähriges Jubiläum feiert. Es ist also angerichtet für drei schöne Handball-Tage.

Nachdem in den vergangenen Jahren meistens 12 oder auch mal 14 Teams am Start waren, treten diesmal wieder 16 Mannschaften an. Und es sind alle Mannschaften des EZ-Landes von der Landesliga aufwärts dabei, dazu zwei starke Teams aus der direkten Nachbarschaft und ambitionierte Bezirksligisten um den aktuellen Tabellenführer TSV Denkendorf. Angeführt wird das Feld der Gratulanten, die freilich auch auf den Turniersieg aus sind, vom Drittligisten und Titelverteidiger TSV Neuhausen. Im Finale 2018 setzten sich die MadDogs mit mehr Mühe gegen den TSV Zizishausen durch, als es das Ergebnis von 16:12 aussagt. Die Zizishausener sind seither in die Baden-Württemberg Oberliga aufgestiegen – und in der Neckarsporthalle erneut dabei.

Sechs Württembergligisten

In der vierthöchsten Spielklasse ist der TV Plochingen mittlerweile fest etabliert. Auch der TVP spielt 2019 um den Turniersieg mit, nachdem die Mannschaft Anfang dieses Jahres – zum eigenen Ärger – am EZ-Pokal-Wochenende zu einem vorgezogenen Ligaspiel antreten und deshalb pausieren musste. Mit sechs Mannschaften ist die Württembergliga am stärksten beim Turnier vertreten, inklusive Rekordsieger TSV Deizisau und dem aktuellen Tabellendritten TSV Wolfschlugen. Und ein Bundesligist ist diesmal auch dabei, nämlich die JANO Filder aus der

A-Jugend-Bundesliga. Das ist ein Novum, aber alle Beteiligten freuen sich auf das männliche Nachwuchs-Aushängeschild der Region. „Für die Jungs ist es eine tolle Sache, sich mit diesen Gegnern zu messen und vor einem solchen Publikum zu spielen“, sagt JANO-Coach Günter Grimm und kündigt an, dass sie Mannschaft hoch motiviert antreten wird.

Jochen Masching, der Trainer von Ausrichter SG Hegensberg/Liebersbronn, freut sich auf die Herausforderung beim EZ-Pokal. „Wir wollen uns auf jeden Fall gut präsentieren. Von der Papierform gibt es stärkere Mannschaften, aber in der kurzen Spielzeit von zwei Mal 15 Minuten ist immer mal eine Überraschung drin“, sagte er. Zudem ist es eine gute Vorbereitung – nur eine Woche nach dem Turnier endet für die SG die kurze Weihnachtspause mit dem Württembergliga-Spiel gegen den SKV Unterensingen, der ebenfalls in der Neckarsporthalle dabei ist.

„Ich denke, dass Neuhausen im Bezirk die Fahne hoch hält und damit der Favorit auf den Turniersieg ist“, sagt Masching, „aber Plochingen hat auch eine gute Mannschaft und ist nicht weit weg – die beiden könnten sich im Finale treffen.“ Aber auch den Wolfschlugenern und den nach schwachem Saisonstart aufstrebenden Unterensingern traut Masching einiges zu.

Das Teilnehmerfeld des Jubiläums-EZ-Pokals steht also. Bald folgt die Auslosung, die dann zusammen mit dem Spielplan veröffentlicht wird. Kurz nach dem Jahreswechsel gilt es – am 6. Januar um 15.30 Uhr wird dann das Finale angepfiffen.

Das Teilnehmerfeld

TSV Denkendorf

TSV Deizisau

HSG Ebersbach/Bünzwangen

SG Esslingen

Team Esslingen

JANO Filder

TSV Grabenstetten

SG Hegensberg/Liebersbronn

TSV Köngen

TSV Neuhausen

HSG Ostfildern

TV Plochingen

TV Reichenbach

SKV Unterensingen

TSV Wolfschlugen

TSV Zizishausen