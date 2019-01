Anzeige

EsslingenDas war die erste große Überraschung: Vorjahresfinalist TSV Zizishausen aus der Baden-Württemberg Oberliga ist bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Sieger der Gruppe 2 wurde Württembergligist TSV Deizisau, Zweiter die HSG Ostfildern. In der Gruppe 4 der unterklassigen Teams setzten sich am Samstag der TSV Denkendorf und die HSG Ebersbach/Bünzwangen durch.

Gruppe 2

Nach Topfavorit TSV Neuhausen ist auch EZ-Pokal-Rekordsieger TSV Deizisau mit drei Siegen ins Viertelfinale eingezogen. „Wir waren sehr dezimiert und haben viel rotiert, daher bin ich sehr zufrieden“, sagte Ex-Kreisläufer Dennis Prinz vom TSV-Management, der den verhinderten Olaf Steinke an der Seitenlinie vertrat. Dabei waren die Deizisauer die Minimalisten des Turniers: 16:14, 16:15 und erneut 16:14 lauteten ihre Ergebnisse, wobei der knappe 16:15-Erfolg gegen TSV Zizishausen die Vorentscheidung im Kampf um den Gruppensieg war.

Nachdem die HSG Ostfildern und Zizishausen gegen den TV Reichenbach gewonnen hatten, fiel im Duell zwischen diesen beiden Mannschaften die Entscheidung um Platz zwei. Die HSG verdiente sich den Sieg gegen den ligahöheren Konkurrenten, weil die Mannschaft mehr Biss zeigte und sich nicht aus der Ruhe bringen ließ. Zizishausen glich nach Rückstand mehrmals aus, ging aber nie in Führung. Ein Sieg wäre aber fürs Weiterkommen nötig gewesen. Das feierten dann die Ostfilderner. „Das haben die Jungs schon gut gemacht“, freute sich HSG-Trainer Frank Ziehfreund. Zizishausens Coach Alen Dimitrijevic haderte dagegen mit der Abwehrleistung der Mannschaft: „Im Schnitt 19 Gegentore pro Spiel in 30 Minuten sind einfach zu viel.“ Landesliga-Spitzenteam Reichenbach schied zwar ohne Sieg aus, präsentierte sich in der ausgeglichensten Gruppe aber sehr gut. „Wir haben gute Impulse gesetzt“, war TVR-Trainer Volker Haiser dennoch zufrieden.

Gruppe 4

Drei Spiele, drei Siege – Ralf Wagner, der Trainer des TSV Denkendorf, war mehr als zufrieden: „Das war unser Ziel, das war unser Anspruch.“ Das Duell der Denkendorfer gegen die HSG Eberbach/Bünzwangen war das Spiel um den Gruppensieg – und darum, wer von den beiden Bezirksligisten am nächsten Morgen schon um 10 Uhr in der Halle gegen den Baden-Württemberg Oberligisten TV Plochingen ran muss. Es war die HSG Ebersbach/Bünzwangen, die die Wecker früher stellen musste. „Beide Teams waren etwas durch. Dass wir mit zwei Toren gewonnen haben, war aber verdient“, sagte Wagner. „Natürlich wollten wir gewinnen, denn wir wollten nicht schon um 10 hier sein“, sagte HSG-Trainer Michael Abele. Warum es nicht für den Gruppensieg reichte, wusste Abele so zu erklären: „Unsere Abwehr haben wir die ganzen Spiele nicht gestellt bekommen. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und haben deshalb zu viele Tore bekommen.“ Ohne Sieg aus dem Turnier schied die SG Esslingen aus. Das Team aus der Kreisliga A präsentierte sich gut, gegen die HSG unterlag es nur mit einem Tor (14:15). Bezirksligist TSV Grabenstetten gewann das letzte, jedoch bedeutungslose Spiel des Tages gegen die SG und wurde Dritter.