Esslingen (jg/olt)Das Jubiläum des EZ-Handballpokals wurde im vergangenen Jahr gefeiert. Aber auch die 26. Auflage des EZ-Handball-Pokals verspricht ein Handballfest zu werden. Auf die Zuschauer in der Halle - aber auch für die Daheimgebliebenen via Live-Blog - warten drei Tage sechenswerter Handballsport. 14 Mannschaften kämpfen in der Esslinger Neckarsporthalle um den Turniersieg, als Topfavoriten gelten Drittligist TV Plochingen und Titelverteidiger TSV Neuhausen.

An dieser Stelle können Sie in unserem Live-Blog detailliert mitverfolgen, wie die Spiele verlaufen. Ergänzen werden wir die Ticker durch Bilder und Videos vom sportlichen Geschehen, genauso wie vom Drumherum. Besuchen Sie uns auch gerne auf Instagram und Facebook, wo wir das Turnier ebenfalls redaktionell begleiten.