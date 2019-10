SaarlouisVierte Niederlage in Folge für Drittliga-Aufsteiger TV Plochingen: Mit 32:36 (16:15) verlor das Team von Handballtrainer Michael Schwöbel bei der HG Saarlouis. „Letztlich hat uns dort wie so oft das Glück gefehlt“, meinte der Coach. „Wir sind jedes Mal dran, haben dann aber doch das Nachsehen.“ Insofern mache sich langsam Unzufriedenheit im Team breit. „Aber wir wissen, dass sie es können, insofern herrscht noch keine Panik.“ Auch im ziemlich exakt 300 Kilometer entfernten Saarlouis waren die Plochinger über 40 Minuten die bessere Mannschaft. Ab der fünften Minute hatte das Schwöbelteam das Zepter übernommen, es aber versäumt sich nur auf mehr als drei Tore abzusetzen. Bis zum Seitenwechsel waren wieder die Gastgeber am Drücker, die den Rückstand bis zum 15:16 verkürzten. Der zweite Abschnitt verlief bis zum 27:27 (51.) ausgeglichen. „Dann machten sich plötzlich die 800 Zuschauer bemerkbar und mein Team zeigte sich von der Stimmung beeindruckt“, so Schwöbel. Saarlouis nutzte seine Chancen und setzte sich langsam Tor um Tor ab – spätestens beim 34:30 (58.) für die Gastgeber war die Partie gelaufen. „Saarlouis ist eine richtig abgezockte Mannschaft“, zollte Schwöbel dem Gegner Respekt. Einen weiteren Wermutstropfen neben der Niederlage mussten die Plochinger mit dem Ausfall von Dominik Werbitzky, der sich die Schulter ausgekugelte, schlucken. (kd) red TV Plochingen: Weinbuch, Siemer, Erifopoulos (12/2), Bischof (7), Fuß (5), Schmid-Ungerer (3), Weiss (2), Špiler (1), Werbitzky (1/1), Eisele (1), Petershans, Baur, Gollmer.