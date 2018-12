Anzeige

Esslingen Jede Menge reizvolle Duelle warten auf die Zuschauer beim 25. EZ-Handball-Pokal vom 4. bis 6. Januar 2019 in der Esslinger Neckarsporthalle. Das verspricht die Auslosung der Gruppen der von Toto-Lotto und der Volksbank Esslingen unterstützten Traditionsveranstaltung. Organisationschefin Friederike Schmitz und Torhüterin Anja Vetter vom Ausrichter SG Hegensberg/Liebersbronn waren dazu als Losfeen in die Redaktion der Eßlinger Zeitung gekommen. Das Eröffnungsspiel des Jubiläumsturniers bestreiten am Freitag um 12 Uhr der TV Plochingen aus der Baden-Württemberg Oberliga und die SG vom Berg. Wie die Spiele ausgelost werden, sehen Sie hier im Video oder im Blog. Den Spielplan für den EZ-Pokal 2019 können Sie hier ansehen und herunterladen.

„Das ist definitiv keine leichte Gruppe für die SG“, meinte Schmitz nach der Auslosung. Denn als weitere Gegner in der Gruppe 1 warten der Württembergliga-Konkurrent SKV Unterensingen und Landesligist TSV Köngen. Nur die ersten beiden Teams erreichen das Viertelfinale.

Die Unterensinger stehen in der Tabelle zwar vor Hegensberg/Liebersbronn. „Aber die Liga hat ja schon gezeigt, dass auch Unterensingen von Hegensberg/Liebersbronn geschlagen werden kann“, erinnert Schmitz mit einem Lächeln an das 33:31 am 2. Spieltag. Der TVP dürfte in jedem Fall der Favorit in der Gruppe sein.

Das ist in der Gruppe 2 Plochingens Ligakonkurrent und Vorjahresfinalist TSV Zizishausen. Der Aufsteiger muss sich auf dem Weg ins Viertelfinale mit den Württembergligisten TSV Deizisau und HSG Ostfildern sowie Landesligist TV Reichenbach auseinandersetzen.

Titelverteidiger Neuhausen in Gruppe 3

Das Interessante an der Gruppe 3 ist nicht nur, dass dort Titelverteidiger TSV Neuhausen aus der 3. Liga antritt. Mit dabei sind das Württembergliga-Spitzenteam TSV Wolfschlugen, Landesligist Team Esslingen und A-Jugend-Bundesligist JANO Filder. Die Teilnahme des Nachwuchs-Aushängeschildes der Region ist ein Novum beim EZ-Pokal – eines, auf das sich alle Beteiligten freuen. Die Jugendakademie trifft dabei in den Neuhausenern auf einen seiner beiden Stammvereine. Spannend wird in jedem Fall zu beobachten sein, wie sich die A-Jugendlichen präsentieren.

Mit der Gruppe 4 wiederholt sich ein Szenario, das sich beim EZ-Pokal 2018 bewährt hat: Die Mannschaften der Bezirksliga abwärts treten in einer Gruppe an. Spannend wird es hier allemal, denn um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen die HSG Ebersbach/Bünzwangen, der TSV Grabenstetten und der TSV Denkendorf, die alle in der Bezirksliga in der oberen Tabellenhälfte stehen. Dazu kommt die SG Esslingen aus der Kreisliga A.

Ein zusätzlicher Anreiz für diese Teams sind die 200 Euro, die traditionell vom Handballbezirk für die beste Mannschaft auf Bezirksebene ausgelobt sind. Der Sieger des Finales, das am 6. Januar um 15.30 Uhr angepfiffen wird, darf sich über 750 Euro Siegprämie für die Mannschaftskasse freuen, der Zweite erhält 500, der Dritte 300 und der Vierte 200 Euro.