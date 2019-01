Anzeige

Esslingen (olt)Am Freitag um 12 Uhr beginnt der EZ-Handball-Pokal 2019 mit dem Duell des TV Plochingen und der SG Hegensberg/Liebersbronn. Wir sind an allen drei Turniertagen für Sie live in der Neckarsporthalle in Esslingen vor Ort und begleiten das Turnier mit einem Live-Blog mit Live-Tickern aller Spiele, Fotos, Videos und allen weiteren wichtigen Informationen, Fakten und Randnotizen rund um den Jubiläums-EZ-Pokal. Auch auf Facebook und Instagram begleiten wir das Turnier - schauen Sie rein!