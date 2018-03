Anzeige

Gruppe 1

Deizisau - Reichenbach 15:14

Gleich das erste Turnierspiel hatte es in sich. Vor schon fast gefüllten Rängen verpasste der TV Reichenbach die Überraschung knapp. In einer von Nervosität geprägten Begegnung ging es lange hin und her. Im zweiten Durchgang lag Reichenbach sogar mit 12:10 vorne (23. Minute). Doch die Deizisauer nutzten ein Überzahlspiel, glichen zum 12:12 aus und zogen anschließend auf 15:12 vorbei. Auch wenn Reichenbach in der Schlussminute noch auf 14:15 herankam, war das die Vorentscheidung. „Schade, es war viel mehr drin, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, sagte TVR-Trainer Daniel Hebisch, der dennoch insgesamt zufrieden war: „Man sieht, dass man angesichts der Spielzeit von zwei Mal 15 Minuten immer die Chance hat, für eine Überraschung zu sorgen.“

Ostfildern - Deizisau 12:17

Die lautstarke Pausenansprache von Trainer Mike Wolz zeigte Wirkung: Der TSV Deizisau drehte nach der 7:5-Pausenführung auf, gewann am Ende deutlich und steht als erstes Team im Viertelfinale. Die erste Hälfte war noch recht ausgeglichen, auch wenn die Deizisauer nach dem 1:1 immer in Führung lagen. Nach dem Wechsel lief der Ball dann flüssig und der Vorsprung wuchs auf 9:5 und 11:6 an. Ostfildern gab nicht auf und kämpfte, am Ende aber war der Klassenunterschied sichtbar.

Reichenbach - Ostfildern 19:8

Das Spiel der beiden Württembergligisten war eine klare Angelegenheit für den TV Reichenbach. Die Mannschaft von Daniel Hebisch lag schon zur Pause mit 8:4 vorne. „Es war zu sehen, dass die Mannschaft Lust auf Handball hatte. Ich bin zufrieden“, sagte Reichenbachs Coach. Nach der Pause wurde Ostfildern schnell der Zahn gezogen. Durch drei Tore von Heiner Mayr vergrößerte sich der Abstand auf sieben Treffer. „Trotzdem ist bei uns kein Schlendrian eingezogen und wir haben die HSG erst gar nicht in dem Glauben gelassen, dass sie noch einmal herankommen“, freute sich Hebisch, der klar stellte, dass die Ostfilderner stark ersatzgeschwächt antreten mussten. Besonders die Durchschlagskraft im HSG-Rückraum fehlte.

Gruppe 3

Wolfschlugen - Vaihingen 17:13

Obwohl das Ergebnis zwischen dem Württembergliga-Spitzenreiter aus Wolfschlugen und dem Landesligisten aus Vaihingen standesgemäß ausfiel, spiegelt es nicht den Spielverlauf wider. Denn Vaihingen erwies sich als hartnäckiger Gegner, der dem TSV fast ständig auf den Fersen blieb und ihm das Leben schwer machte. Bereits in der Anfangsphase machte der SV deutlich, dass er nicht gewillt war, nur als Kanonenfutter zu dienen. Bis zum 5:5 verlief die Partie ausgeglichen. Danach allerdings versäumten es die Vaihinger, sich einen Vorsprung zu erspielen. Gleich vier Mal hatten sie bei Tempogegenstößen die Möglichkeit, sich eine Führung zu erarbeiten. Aber entweder der Ball landete neben dem Tor oder wurde von Patrick Ehrlich pariert. Auch im zweiten Durchgang gelang es Wolfschlugen nicht, seine individuelle Klasse auszuspielen. Insgesamt sechs Minuten waren die Vaihinger in Überzahl, vermochten es aber nicht, sich daraus einen Vorteil zu erarbeiten. Wolfschlugen lag in der zweiten Hälfte ständig mit zwei bis drei Tore vorne und ließ sich am Ende den Sieg nicht mehr nehmen, ohne allerdings zu überzeugen.

Denkendorf - Wolfschlugen 8:17

Der Württembergligist TSV Wolfschlugen überzeugte gegen den Bezirksligisten TSV Denkendorf, setzte sich deutlich mit 17:8 (11:4) durch und sicherte sich den erwarteten Gruppensieg. Zwar vergaben die Wolfschlugener in Durchgang zwei einige aussichtsreiche Möglichkeiten, Trainer Lars Schwend hatte aber nichts zu beanstanden: „Wir sind so aufgetreten wie wir uns das vorgenommen haben. Das hat gut geklappt. Bei so einem Turnier ist es immer schwierig, auf den Punkt genau zu funktionieren.“ Der Zwei-Klassen-Unterschied war deutlich zu erkennen. Die Denkendorfer hatten ihre Mühe mit der offensiven Wolf-schlugener Verteidigung und agierten zudem immer wieder unkonzentriert. So zogen die Wolfschlugener über 8:4 (9.) auf 11:4 (15.) davon. Vier Zeitstrafen zwischen der 9. und 15. Minute erschwerten es den Denkendorfern zudem. So musste das Team des Ausrichters zwölf Minuten auf den fünften Treffer warten: Julian Maier gelang das 5:13 (21.). Zweistellig wurde es dann aber nicht mehr. Mit Spannung werden die Wolfschlugener die Partien der Gruppe zwei verfolgen. Einen Lieblingsgegner hat Schwend nicht.

Vaihingen - Denkendorf 15:18

Den Viertelfinaleinzug hatte sich selbst Denkendorfs Trainer Horst Fritz nicht träumen lassen: „Die Vaihinger hatten zuvor gegen Wolfschlugen stark gespielt. Ich hatte befürchtet, dass sie uns überrennen.“ Dem war nicht so. Die deutliche Ansprache des Trainers nach dem 8:17 gegen den TSV Wolfschlugen zeigte Wirkung und die Denkendorfer überzeugten gegen den Landesligisten SV Vaihingen vor allem in der Abwehr. Der gut aufgelegte Lukas Taxis brachte die Denkendorfer von der Linie mit 4:3 erstmals in Führung (6.). Diese baute der Bezirksligist kontinuierlich auf 10:6 (14.) aus. Die Vaihinger gaben nicht auf und kämpften sich immer wieder heran (9:10/18., 14:15/28.), der Ausgleich gelang dem Team aber nicht mehr. Stattdessen erhöhten die Denkendorfer auf 17:14 (29.) und ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen. „Wir haben über die Abwehr ins Spiel gefunden. Ein Kompliment an die Mannschaft, das war eine starke Leistung“, lobte Fritz und freute sich über den unerwarteten Einzug ins Viertelfinale.

Vom EZ-Pokal berichten Andreas Müller, Sigor Paesler, Stefanie Gauch-Dörre und Herbert Rudel (Fotos).