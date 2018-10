Anzeige

Eslingen (olt) - Der EZ-Pokal 2018 ist zu Ende - mit dem erwarteten Ende. Der Topfavorit und Titelverteidiger, der TSV Neuhausen, holt sich am Ende verdient den Pott. So souverän und eindeutig, wie man es vor dem Turnier erwarten konnte, war es allerdings nicht. Landesligist Köngen hielt im Halbfinale lange sehr gut mit, auch WÜrttembergligist Zizishausen war im Endspiel ein würdiger und starker Gegner für die Neuhausener. Dennoch ist der Sieg natürlich verdient. Wie er zustande kam, lesen Sie in unserem Live-Blog des dritten Turniertages.