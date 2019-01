Anzeige

Esslingen (olt)Am Freitag beginnt der EZ-Pokal 2019. Bis Sonntag treffen dann in der Esslinger Neckarsporthalle die besten Handballteams der Region aufeinander. Drittligist und Vorjahressieger TSV Neuhausen geht erneut als Favorit in das Turnier. Wir begleiten das Geschehen auf dem Feld und in der Halle in unserem Live-Blog. In der Rubrik "Blog-Rückblick" können Sie nach jedem Turniertag in einem eigenen Artikel noch einmal nachlesen, wie die Spiele gelaufen sind. Am Freitagabend gibt es Teil eins unseres Blog-Rückblicks.